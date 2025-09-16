El Gobierno neuquino convocará a paritaria 2026 después de las elecciones

El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó que convocará a los gremios estatales para iniciar la negociación salarial correspondiente a 2026. El llamado se concretará la semana posterior a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

La convocatoria alcanzará a las conducciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP).

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la decisión busca otorgar previsibilidad tanto a los agentes públicos como al equipo económico encargado de las cuentas estatales. También remarcaron que el calendario electoral influyó en la definición de la fecha, con el objetivo de resguardar la institucionalidad de la negociación y evitar que los debates salariales se vean atravesados por la campaña política.

La estrategia no es inédita. En 2024, el gobernador Rolando Figueroa ya había anticipado la convocatoria a las organizaciones sindicales, lo que permitió cerrar los acuerdos salariales antes de presentar el proyecto de Presupuesto 2025 en la Legislatura. Según lo establece la Constitución Provincial, la “ley de leyes” debe remitirse antes de que concluya octubre de cada año.

El 27 de octubre, un día después de los comicios en los que se renovarán senadores y diputados nacionales, el Ministerio de Gobierno notificará a cada gremio para fijar el cronograma de reuniones.

La confirmación se conoció en la misma semana en que la Provincia se dispone a abonar la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo correspondiente a 2025, un beneficio acordado en la paritaria anterior que alcanza a la totalidad de la administración pública provincial —incluida la Policía—, salvo docentes y aquellos agentes que reciben directamente la indumentaria.