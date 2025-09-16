El gobernador Figuera inaugura mañana dos jardines de infantes en Cutral Co

La agenda del gobernador Rolando Figueroa se focalizará mañana en la región Comarca Petrolera, ya que se confirmó su presencia en la jornada Net Zero que se hará en el centro José Rioseco pero además realizará otras actividades.

Según pudo establecer este medio, entregará notebooks en Plaza Huincul, como parte del programa de asistencia a estudiantes.

Ya en Cutral Co inaugurará dos edificios escolares, jardines de infantes que se comenzaron durante el gobierno de Mauricio Macri, quedaron inconclusas, no finalizaron con Alberto Fernández y luego Javier Milei detuvo la obra pública por lo que finalmente las terminó el gobierno provincial con fondos propios.

Además Figueroa estará en la jornada sobre control de emisiones contaminantes, que se desarrollará en Cutral Co. Aquí te dejamos la agenda de esa relevante jornada.