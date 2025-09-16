El ballet “Danza y Pasión” triunfó en el Certamen “Sentir Sureño 2025”

El ballet local “Danza y Pasión” se destacó nuevamente en el ámbito nacional al participar de la 4° Edición del Certamen Competitivo “Sentir Sureño 2025”, realizado los días 13 y 14 de septiembre en El Bolsón.

El certamen reunió a artistas de distintas provincias del país, incluyendo Bariloche, Santa Cruz, Caleta Olivia, Buenos Aires y Neuquén, consolidándose como un espacio de alto nivel competitivo.

El ballet local obtuvo el premio mayor de $1.000.000 en la sumatoria general de puntajes, además de la Copa del Certamen por tercer año consecutivo, tras consagrarse ganador en las ediciones 2023 y 2024.

Durante la competencia, “Danza y Pasión” fue reconocido en diversas categorías:

1° Puesto: Solista de malambo masculino (infantil), Combinado de malambo femenino (juvenil), Pareja estilizada raíz (adulto), Pareja tradicional en contrapunto (infantil y juvenil), Conjunto tradicional y estilizado raíz (adulto y juvenil), Combinado de malambo femenino (infantil), Conjunto de danza libre o argumental (mayor).

2° Puesto: Conjunto tradicional (juvenil y mayor), Combinado de malambo masculino (juvenil), Conjunto estilizado raíz (mayor), Solista de malambo femenino (juvenil), Combinado de malambo femenino (mayor), Pareja estilizada raíz (categoría añoranza).

3° Puesto: Solista de malambo femenino (infantil), Pareja estilizada raíz (infantil y juvenil).

Menciones Especiales: Solista de malambo femenino (mayor) y Pareja estilizada raíz (mayor).

Con este resultado, “Danza y Pasión” reafirma su posición como referente del folklore y la danza argentina, representando con éxito a la Comarca Petrolera y a la provincia de Neuquén en escenarios nacionales.