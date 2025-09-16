Deportivo Rincón logró hacer historia en el Federal A

El Depo logró hacer historia por dos en el último fin de semana ganando su partido a Costa Brava como local y alcanzó dos grandes logros. El primero clasificar a la Copa Argentina y estar en cuartos de final del torneo Federal A.

La tarde en Rincón de los Sauces quedará marcada en la memoria de todos. El “León del Norte” neuquino confirmó que está para grandes cosas y volvió a escribir una página histórica en el fútbol del interior. Desde lo futbolístico, el triunfo fue contundente; desde lo simbólico, el impacto es aún mayor: un club joven, de una ciudad petrolera y en crecimiento, que representa con orgullo a toda la provincia de Neuquén en la competencia más dura del país.

En el centro de la celebración apareció la voz de Aníbal Villalba, Presidente del Club. Con la emoción a flor de piel, expresó: “Esto no es solo un logro deportivo, es un sueño colectivo. Representar a Rincón y a toda la provincia en esta instancia es un orgullo enorme. Sabemos de dónde venimos y lo que costó llegar hasta acá. Hoy la provincia entera tiene un equipo en cuartos de final del Federal A y en la Copa Argentina”.