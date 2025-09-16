Declararon culpable al hombre que abusó de una adolescente cuando fueron de vacaciones

El hombre fue declarado responsable de abuso sexual con acceso carnal, es decir, violación de una adolescente.

Los hechos ocurrieron en dos oportunidades en San Martín de los Andes, cuando la familia de Cutral Co estaba de vacaciones.

La fiscalía, la querella y la Defensoría del Niño acusaron al hombre identificado por las iniciales JMC (no se pone el nombre para resguardar también la identidad de la víctima) de dos abusos sexuales y un tercero en grado de tentativa.

El tribunal colegiado que intervino en el debate, integrado por la jueza Vanessa Macedo Font y los jueces Juan Balderrama e Ignacio Pombo, lo declararon responsable de los dos primeros delitos y desestimaron el tercero.

Entre la prueba que se produjo en el debate, se recibieron declaraciones de la víctima, familiares, testigos, peritos, médicos y efectivos policiales que intervinieron en la investigación del hecho, además de prueba documental y convenciones probatorias.

Además de la fiscalía, por la acusación intervinieron el defensor de los derechos de Niñez y Adolescencia Lucas González y la abogada querellante particular en representación de la familia de la víctima.

Tras la declaración de responsabilidad dictada por el tribunal, la Oficina Judicial deberá fijar dentro de los próximos días, la fecha para la realización del juicio de cesura, una audiencia en la que se determinará la pena que le corresponde cumplir al ahora condenado.