Ayuda a clubes deportivos: en el Concejo Deliberante de Huincul debatirán dos propuestas

El debate sobre el destino de fondos municipales para actividades deportivas tendrá una segunda instancia en el Concejo Deliberante.

En las últimas semanas, desde la presidencia del Concejo se realizó una serie de reuniones con clubes para reflotar un proyecto que surgió en 2023 por iniciativa del intendente Claudio Larraza y que todavía sigue en comisión. “En noviembre del 2023 el intendente municipal remite un proyecto de ordenanza que todavía está en comisión porque nunca hubo acuerdo sobre el tratamiento del mismo, donde él propone un plan integral de asistencia a los clubes2, detalló Daniel Vidondo.

Primero el concejal Sebastian Ávila y ahora el concejal Fernando Doroschenco presentaron un proyecto alternativo que nuevamente pone el tema en discusión en la comisión de Gobierno.

Según Vidondo las diferencias entre proyectos son sustanciales en dos aspectos, en los beneficiarios porque se propone desde el Ejecutivo ayudar a clubes federados y también no federados y porque se pueden usar los fondos para gastos corrientes como transporte y energía, dos gastos fundamentales en cualquier estructura deportiva, mientras que el proyecto de la oposición no lo incluiría.

“El proyecto de la oposición pone ciertas restricciones para el uso de los fondos, no permite que los fondos sean gastados en gastos corrientes como electricidad, cuestiones que necesitan los clubes para su funcionamiento, que creo que es lo principal. Solamente destina los fondos a infraestructura de los clubes. Les prohíbe a los clubes que, por ejemplo, con esos fondos se pague el transporte a los distintos eventos”, resaltó Vidondo quien opinó que esa medida impide el objetivo final que es el incentivo al deporte.

Las entidades deportivas deberían rendir los fondos, utilizados o no por lo que habría un control mensual del dinero a otorgar a cada entidad.

Vidondo se mostró optimista y consideró que se alcanzará un consenso porque el objetivo es que los clubes reciban la ayuda que necesitan. “Los clubes están de acuerdo. Yo personalmente me reuní con los clubes que están de acuerdo (con el proyecto oficial) porque una de las primeras cuestiones que nos plantearon los clubes es que si solamente los fondos abarcan a deportistas federados tienen el inconveniente que todos los menores de 9 años que no compiten, no reciben fondos”, detalló.