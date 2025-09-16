Avanza la obra de red de gas en barrio Monte Hermoso, de Cutral Co

Rioseco destacó que la obra permitirá abastecer de gas a la escuela y al nuevo centro de salud que se construye en el barrio.

La obra de tendido de la red de gas en el barrio Monte Hermoso continúa avanzando. Esta mañana, el Intendente Ramón Rioseco y el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, recorrieron el sector donde se están realizando los trabajos.

El Jefe Comunal destacó que la obra permitirá abastecer de gas a la escuela y al nuevo centro de salud que se construye en el barrio. Además, recordó que se están ejecutando trabajos en manzanas pendientes de los barrios Progreso y Nehuenche, así como en zonas rurales, con el objetivo de que para 2026 toda la región cuente con los servicios básicos esenciales.

Por su parte, Torrico detalló que se están conectando 5 manzanas, con un total de 2.250 metros de cañerías, beneficiando a 48 lotes de la zona.