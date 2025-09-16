ANGÉLICA BEATRIZ SAYAGO

29/09/1961 – 16/09/ 2025

Querida Angélica: tu luz y bondad han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Tu empatìa y amor nos acompañaràn siempre, recordándonos la importancia de ser mejores seres humanos. Aunque te extrañaremos profundamente, tu espíritu vivirá en cada uno de nosotros. Gracias por ser un ejemplo a seguir y por compartir tu calidez con todos. Siempre llevaré contigo en mi memoria y en mi corazón. Descansa en paz. Te recordaremos con cariño eterno.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participa el fallecimiento de su asociada y comunica que sus restos velados en sala “C” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 16/09/2025 a las 16:00 en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.