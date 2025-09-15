Plaza Huincul realizará una nueva entrega de alimento para mascotas

La secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul anunció que este martes 16 de septiembre se llevará a cabo una nueva entrega gratuita de alimento para perros, destinada a vecinos y vecinas de la ciudad.

La actividad se realizará en la sede del barrio Norte, a partir de las 10:30 horas, y se extenderá hasta agotar el stock disponible.

Esta iniciativa forma parte de los programas de apoyo a la comunidad que impulsa la Secretaría, con el objetivo de promover el cuidado de los animales y acompañar a las familias de la ciudad.