La escuela N° 138 de Cutral Co lleva adelante el proyecto de forestación

Jesús San Martín, presidente del Concejo Deliberante fue invitado para participar del proyecto “Mi Árbol, Mi Historia, Mi Escuela”

El presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, visitó la escuela primaria N°138, invitado por docentes y el equipo directivo, para participar del proyecto “Mi Árbol, Mi Historia, Mi Escuela”.

La iniciativa busca integrar a todos los grados y ciclos de la institución, combinando actividades teóricas en el aula con acciones prácticas de forestación.

Impulsado por los docentes Viviana Sepúlveda y Lautaro Garrido, el proyecto permite que los estudiantes comprendan la importancia de los árboles y se involucren activamente en el cuidado de los espacios verdes de la escuela. Durante la jornada se plantaron árboles, contribuyendo a generar un sentido de pertenencia y recuerdos significativos para los niños.

San Martín destacó la relevancia de acompañar proyectos que fomentan el cuidado del medio ambiente y el vínculo de los estudiantes con su escuela.

Además, la colaboración incluyó la donación de arbolitos para que los chicos puedan plantar, cuidar y observar su crecimiento a lo largo del tiempo, reforzando el aprendizaje práctico y el respeto por la naturaleza.