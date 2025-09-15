La escuela N° 138 de Cutral Co lleva adelante el proyecto de forestación

El presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, visitó la escuela primaria N°138, invitado por docentes y el equipo directivo, para participar del proyecto “Mi Árbol, Mi Historia, Mi Escuela”.

La iniciativa busca integrar a todos los grados y ciclos de la institución, combinando actividades teóricas en el aula con acciones prácticas de forestación.

Impulsado por los docentes Viviana Sepúlveda y Lautaro Garrido, el proyecto permite que los estudiantes comprendan la importancia de los árboles y se involucren activamente en el cuidado de los espacios verdes de la escuela. Durante la jornada se plantaron árboles, contribuyendo a generar un sentido de pertenencia y recuerdos significativos para los niños.

San Martín destacó la relevancia de acompañar proyectos que fomentan el cuidado del medio ambiente y el vínculo de los estudiantes con su escuela.

Además, la colaboración incluyó la donación de arbolitos para que los chicos puedan plantar, cuidar y observar su crecimiento a lo largo del tiempo, reforzando el aprendizaje práctico y el respeto por la naturaleza.