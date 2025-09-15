Invitan a campaña de reciclaje masivo en el hospital zonal

Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Industria y Tecnología junto con las áreas de Medio Ambiente y Seguridad e Higiene, invita a la comunidad a participar de la campaña masiva de reciclaje que se llevará a cabo el mañana martes 16 de septiembre, en el ingreso del hospital de Complejidad VI, ubicado sobre la Avenida Juan Schreiber.

La iniciativa, que se desarrollará de 9:00 a 13:00, tiene como objetivo fomentar la correcta disposición de residuos y concientizar sobre la importancia de las tres “R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Los vecinos podrán acercar materiales como papel, cartón, plástico, vidrio, metal, RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), pilas y baterías.

Además, quienes participen de la jornada recibirán semillas de estación, promoviendo la relación entre el cuidado del medio ambiente y la educación ambiental.