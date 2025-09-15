El IFD 14 realizará una encuesta en el barrio Berbel de Plaza Huincul

El próximo martes 16 de septiembre, vecinos y vecinas del barrio Marcelo Berbel de Plaza Huincul recibirán la visita de docentes y estudiantes del Instituto de Formación Docente N°14 “Aníbal Ponce”, quienes llevarán adelante una encuesta anónima con fines educativos y comunitarios.

La actividad comenzará a las 15 horas, momento en el que los equipos recorrerán las viviendas del sector para dialogar con cada familia. El objetivo es conocer las opiniones, ideas y propuestas de los habitantes en relación con la vida en el barrio y las necesidades que atraviesan a la comunidad. La encuesta no demanda más de cinco minutos y se garantiza la confidencialidad de las respuestas. Los encuestadores estarán identificados con un distintivo del instituto.

Posteriormente, a las 17:30 horas, se desarrollará un mapeo colectivo en la plaza del barrio. Esta instancia busca reunir a vecinos y vecinas en un espacio común de intercambio, donde podrán expresarse, debatir y compartir proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la identidad barrial y a la construcción de una comunidad más unida.