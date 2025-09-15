El hombre buscado por el femicidio de Neuquén no es el mismo de Cutral Co

La búsqueda que lanzó la Policía para el hombre que se encuentra prófugo por el homicidio de Neuquén, y de nombre Luis Espinoza sigue firme.

El nombre homónimo de dos personas llevó a una confusión inicial que el propio afectado aclaró hoy. Luis Alberto Espinosa señaló que se encuentra detenido y alojado en la Unidad N° 22 del parque industrial de Cutral Co. Lo dijo en el programa Otra Tarde que conduce Amadeo Carrizo mediante una comunicación telefónica.

Espinosa subrayó que se encuentra purgando la condena por el homicidio de Matías Ezequiel Moreno, que murió el 27 de septiembre de 2019 de Cutral Co. Y espera la posibilidad de las salidas transitorias a las que tienen derecho y acceden los condenados que ya tiene cumplida más de la mitad de su pena y con determinados requisitos. Sin embargo, eso todavía no ocurrió.

“Yo estoy acá en Cutral Co”, aclaró. Desde este medio pedimos las disculpas por el error en el que incurrimos.

En el caso del prófugo se mantiene su búsqueda por el hecho ocurrido en la capital neuquina.