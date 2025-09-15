El Centro de Día La Novena invita a una carrera recreativa

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental 2025, el Centro de Día La Novena se suma a la conmemoración con la CorriDA Recreativa “El bienestar también se entrena: cada paso cuenta, cada persona importa”, que se realizará el 4 de octubre a las 10:00 horas en Pasaje Velo y Avenida San Martín.

El evento surge en un contexto de creciente preocupación a nivel mundial, nacional y provincial por los efectos post pandemia en la salud mental. Según diversos estudios, se ha registrado un aumento de trastornos de ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias, suicidio y otras problemáticas complejas que afectan a las comunidades.

La iniciativa tiene como objetivo visibilizar que los problemas de salud mental no son solo individuales, sino también sociales, y busca fomentar la inclusión, la escucha activa y la reducción de estigmas que dificultan el acceso a atención y apoyo.

La CorriDA Recreativa contará con diferentes distancias adaptadas para todas las edades y capacidades:

10K

2K Inclusiva

500 mts Kids

La inscripción es gratuita y se realiza a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción.

El evento es organizado por el Centro de Día “La Novena” junto a la dirección de Deporte de Plaza Huincul.