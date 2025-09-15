Cutral Co: condenan a un hombre por abuso sexual de una adolescente

Tras tres jornadas de juicio, un tribunal colegiado declaró penalmente responsable a J.M.C. por el abuso sexual de una adolescente en la ciudad de San Martín de los Andes. Los hechos ocurrieron durante unas vacaciones en febrero de 2021, aunque el debate oral se llevó adelante en Cutral Co, ya que la mayoría de los testigos residen en esta localidad.

En su alegato de clausura, el fiscal jefe Gastón Liotard solicitó que se lo condenara por tres hechos: dos abusos sexuales con acceso carnal y un abuso en grado de tentativa, todos en concurso real. El tribunal, integrado por la jueza Vanessa Macedo Font y los jueces Juan Balderrama e Ignacio Pombo, resolvió responsabilizarlo únicamente por dos hechos consumados de abuso sexual con acceso carnal, desestimando la tentativa.

De acuerdo con la acusación, entre el 8 y el 12 de febrero de 2021, mientras ambos se encontraban alojados en un complejo turístico, el hombre abusó de la adolescente en dos oportunidades. La teoría del caso fue sostenida con declaraciones de la víctima, familiares, testigos, informes periciales, médicos y efectivos policiales que participaron en la investigación, además de prueba documental.

Junto a la fiscalía intervinieron en la acusación el defensor de los derechos de Niñez y Adolescencia, Lucas González, y la abogada querellante en representación de la familia de la víctima.

Con la declaración de responsabilidad ya firme, la Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días la fecha de la audiencia de cesura, instancia en la que se definirá la pena que el condenado deberá cumplir.

