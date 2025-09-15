Copelco realizará un corte programado de energía en sectores de Plaza Huincul

Copelco informó que llevará a cabo un corte de energía eléctrica programado en distintos sectores de Plaza Huincul, con el fin de realizar tareas de recambio de estructuras y mantenimiento de la línea de media tensión.

La suspensión del suministro se efectuará el martes 16 de septiembre, de 9:00 a 13:00 horas, y afectará a los usuarios ubicados en las siguientes zonas:

Barrio Norte: desde Acceso a Filli Dei hasta Abel Tapia y desde Ruta 17 hasta Mercedes Álvarez.

desde Acceso a Filli Dei hasta Abel Tapia y desde Ruta 17 hasta Mercedes Álvarez. Barrio Central: área comprendida por las calles Homero Manzi, Azucena Maizani y Pedro Rotter.

área comprendida por las calles Homero Manzi, Azucena Maizani y Pedro Rotter. Barrio Central: sector limitado por Pedro Rotter hasta Ruta 17 y Homero Manzi hasta Atahualpa Yupanqui.

Asimismo, se verán afectados usuarios singulares, como Cablevisión Amplificadores, Sanatorio Huincul y Defensa Civil.

Se pide a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el corte. La empresa aclaró que los trabajos podrían sufrir modificaciones en caso de condiciones climáticas adversas.