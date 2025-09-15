Buscan a Luis Espinoza desde la División Homicidios de Neuquén

La policía provincial publicó una búsqueda de paradero y aprehensión para Luis Alberto Espinoza, un hombre que fue juzgado en Cutral Co por homicidio y purgaba una pena.

En la búsqueda se detalló que Espinoza tiene una edad 45 años, de 1.63 de altura, de contextura física robusta, tez trigueña, cabellos oscuros.

Espinoza es buscado por la muerte de Jessica Scarione, de 35 años. Según comentó el referente policial, la mujer tenía cuatro hijos, pero ninguno vivía con ella ya que estaban a cargo de otros familiares. El hecho ocurrió en una precaria vivienda ubicada en la calle Maiz, entre Papa y La Vid de la ciudad de Neuquén.

Scarione había denunciado a Espinoza por violencia de género y había una restricción que ya había finalizado. El femicidio habría ocurrido el viernes pasado.

Este hombre estaba condenado por la muerte de un joven en el barrio Peñi Trapun, la víctima fue Matías Ezequiel Moreno, que murió el 27 de septiembre de 2019. Espinoza recibió 12 años de prisión por homicidio agravado y estaba preso en Neuquén. No había cumplido toda su condena pero si gran parte.

La publicación de la búsqueda es a solicitud de la división homicidios y cualquier información se puede ofrecer al teléfono 4422040. Interviene unidad fiscal de delitos contra las personas.