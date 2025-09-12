UTN pidió rechazar el veto presidencial que desfinanciaría la universidad pública

Desde la Facultad Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Huincul, se difundió el comunicado oficial del rectorado.

En el escrito, se expresa la profunda preocupación que genera el decreto 647 que firmó Javier Milei por el cual se le quita financiación a la universidad pública.

“La educación superior es un pilar de desarrollo, inclusión y justicia social”, se expresa desde la UTN, una universidad que nació con el objetivo de llegar con educación superior a la clase trabajadora y así generar igualdad de oportunidades.

“Instamos a quienes integran la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a escuchar el reclamo de la sociedad: rechazar el veto presidencial y sostener esta ley clave para el futuro del país”, se pidió.

“En ese momento, estaremos en las calles y plazas de todo el país, acompañando y celebrando esta comprometida decisión”, prometieron desde el rectorado.