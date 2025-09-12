Tránsito complicado en la avenida Carlos H. Rodríguez y Olascoaga en Cutral Co

Los cortes serán intermitentes y variables, por lo que se recomienda utilizar otras vías de comunicación o transitar con mucha precaución.

En una de las avenidas principales de la ciudad se realizarán tareas de bacheo entre Roca y JJ Valle. Las tareas las realizará la empresa CN Sapag y se extenderán hasta el 30 de septiembre.

Comenzó el trabajo este viernes y se realizará solamente en horario de 8.30 a 17 en días laborales, no en fines de semana.

Se solicita colaboración a los vecinos que circulen por la zona, respetando la señalización y seguridad del área de trabajo.