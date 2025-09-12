Qué anuncia el pronóstico para este viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con temperaturas más templadas.

Durante el día se indica una máxima que llegará a los 20° Centígrados y la mínima hacia la noch de 10°.

En cuanto al cielo se presentará mayormente cubierto a lo largo del día y para la noche estará parcialmente nublado.

El viento se ubicará del cuadrante este a 17 kilómetros a lo largo del día y para la noche rotará al oeste y aumentará: 30 kilómetros y ráfagas de 45.

Para el sábado la mínima será de 3° y la máxima de 16° Centígrados.