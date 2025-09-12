La Estudiantina 2025 ya empezó a vivirse en Cutral Co y Plaza Huincul

Empezó este viernes la Estudiantina 2025 que congrega aparticipantes de Cutral Co y de Plaza Huincul.

El centro cultural José Héctor Rioseco fue el escenario para la apertura y el desarrollo del primer desafío: Expresión Artística.

La organización que está compartida entre los municipios de Cutral Co, de Plaza Huincul y la cooperativa Copelco.

Son alrededor de 600 las y los estudiantes secundarios de ambas ciudades participaron de la primera prueba en la que se presentaron 23 coreografías.

El acto de apertura contó con la presencia de los jefes comunales Ramón Rioseco, Claudio Larraza, y el presidente de Copelco, Máximo Cisneros, junto a funcionarios municipales y concejales.

“No tengan dudas de que estos ocho días serán los más felices de sus vidas. Nunca los olvidarán”, dijo Rioseco.

En esta primera jornada los resultados fueron los siguientes:

Expresión Artística (Día 1):

5° “B” (CPEM N°6)

5° “A” (EPET N°1)

6° “C” (EPET N°1)