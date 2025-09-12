En Cutral Co cambiaron el horario y las sesiones serán por la tarde

Las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Cutral Co cambiaron el horario. El habitual de las 10 pasó para las 19. La iniciativa fue tratada y aprobada en mayoría de los ocho ediles presentes.

La propuesta de modificar la hora de las sesiones fue fundamentada por Fabián Godoy (MID) quien explicó que, por la tarde, habrá muchas más posibilidades de participación de las y los vecinos. “Por lo general, por la mañana se hace trámites, tareas domésticas y diversas actividades. Por lo tanto pido que sea tratado sobre tablas y que se defina cambiar el horario de acuerdo al reglamento”, sostuvo Godoy.

Desde la oposición, Omar Pérez se opuso al tratamiento sobre tablas y al cambio de horario. Pidió que el tema sea tratado en comisión para hacer un análisis más profundo del tema.

“Una sesión que naturalmente ha sido por la mañana que sea por la tarde priva el derecho a la comunidad de poder participar y es (a la mañana) cuando más nos movilizamos. Los medios trabajan en vivo durante la mañana, las comunicaciones llegan más rápido por la mañana”, concluyó.

El presidente del Deliberante, Jesús San Martín puso a votación la resolución y fue aprobado en mayoría. De los ocho ediles, siete votaron a favor y uno lo hizo en contra.