El ministerio de Energía impulsa la actualización técnica de sus profesionales

Con motivo de la realización de la Exposición Internacional Argentina Oil & Gas 2025 (AOG 2025), profesionales técnicos del ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia, pertenecientes a las subsecretarías de Energía e Hidrocarburos y de Recursos Hídricos, participaron del quinto Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Durante el encuentro se abordaron temáticas vinculadas con las últimas tecnologías y las mejores prácticas en operaciones de perforación, completación e intervención de pozos.

La presencia de destacados especialistas, junto con empresas operadoras y proveedores de servicios, permitió un intercambio de alto nivel técnico.

Trabajos técnicos, mesas redondas y conferencias a cargo de reconocidos referentes del sector ofrecieron una visión integral de las tendencias y buenas prácticas de la industria.

Este tipo de instancias resulta fundamental para fortalecer la calidad del trabajo técnico y garantizar una supervisión cada vez más eficiente y actualizada de las operaciones que se desarrollan en la provincia, en consonancia con los estándares de seguridad, eficiencia operativa y resguardo ambiental. Esto refuerza el rol estratégico del ministerio de Energía y Recursos Naturales en el desarrollo energético.

A su vez, la visita a la Exposición AOG brindó la oportunidad de conocer de primera mano los desarrollos tecnológicos más recientes aplicados a la industria del petróleo y el gas, recorrer stands de compañías líderes del sector energético y establecer contacto directo con profesionales y expertos de distintas áreas de la cadena de valor hidrocarburífera.