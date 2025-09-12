El Ensamble Vocal Huincul inicia su gira 2025 en Río Colorado

El Ensamble Vocal Huincul dará inicio a su gira 2025 el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 21:00 hs, con un concierto en el Teatro de la Barda de Río Colorado, provincia de Río Negro.

Durante la presentación, el grupo interpretará su repertorio, que incluye obras de distintos géneros y estilos, y realizará un homenaje especial al músico Marcelo Berbel.

Este concierto marca el inicio oficial de la gira, que recorrerá diversas localidades de la región, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de la trayectoria y el talento del Ensamble Vocal Huincul.