Derivaron a una mujer al hospital después de un fuerte choque en Cutral Co

Esta noche se produjo un incidente vial y como consecuencia del impacto la ocupante de uno de los vehículos involucrados fue trasladada hasta la guardia del hospital de Complejidad Media de Cutral Co.

El choque ocurrió en la intersección de Santa Teresita y 25 de Mayo, en el barrio Peñi Trapún, pasadas las 21 de hoy.

Una dotación de bomberos voluntarios de Cutral Co fue convocado al lugar para colaborar en retirar a la persona que había quedado atrapada en el interior del habitáculo. Luego la ambulancia la trasladó hasta la guardia del establecimiento médico.

En el lugar también estuvo el personal de la división Tránsito de Plaza Huincul.