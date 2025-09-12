Cutral Co adhirió a la ley que protege a personas con enfermedad intestinal inflamatoria

Cutral Co adhirió a la ley provincial y estableció una serie de medidas que buscan garantizar la inclusión y el acceso a las personas con enfermedad intestinal crónica inflamatoria. Entre ellas, se dispondrá de una credencial para que puedan utilizar los sanitarios de lugares públicos y privados, sin restricciones.

La iniciativa fue promovida por el presidente del cuerpo, Jesús San Martín y de los bloques Todos Por Cutral Co, UP, y MID.

San Martín, recordó que la madre de una joven que tiene esta condición explicó que son entre 20 a 25 las personas en la comarca petrolera que tienen el diagnóstico de la enfermedad de Crohn e intestinales inflamatorias.

“Desde el Estado municipal debemos garantizar este acompañamiento e invitar a todo los comercios que se puedan adherir, más el acompañamiento del hospital para que en forma articulada trabajemos en las campañas de difusión y concientización”, sostuvo San Martín.

La ordenanza aprobada indica la adhesión a la ley 3004 para establecer medidas complementarias de inclusión para personas con enfermedad intestinal e inflamatorias.

Se promoverán campañas anuales de concientización para enfermedad de Crohn, y ulcerosas coordinadas con el hospital zonal y la secretaría de Desarrollo Social.

La norma indica que todos los organismos públicos y establecimientos privados, locales gastronómicos de la ciudad deberán permitir el acceso a los sanitarios a aquellas personas que padezcan la enfermedad intestinal inflamatoria, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.

Tendrán que presentar la credencial identificatoria oficial correspondiente. Se dispuso que los organismos públicos y privados que ofrezcan la atención a público en general deberán garantizar atención prioritaria a personas con esta enfermedad en cajas de cobro, áreas de espera y trámites administrativos evitando su exposición prolongada en lugares cerrados o de alto riesgo sanitario.

El ejecutivo, a través de Desarrollo Social en articulación con el hospital difundirán masivamente campañas de concientización en medios de comunicación.

Se creará la credencial identificatoria para personas con esta enfermedad, firmada por un profesional matriculado y especializado, validado por la secretaría de Desarrollo Social. Será utilizada en los ámbitos de empresas de transporte público, comercios, bancos, establecimientos educativos y otras a aplicar en la ordenanza.

A la vez, se autoriza al Ejecutivo para hacer convenios de capacitación a las personas.