Buscan una mujer de Cutral Co cuyo paradero se desconoce

Desde la Policía se emitió el pedido de ubicación y paradero de una vecina de Cutral Co: se llama María Rosa Hermosilla, de 48 años.

Sus características físicas son 1,55 metros de altura; tez trigueña, cabello lacio y negro, de contextura física robusta y ojos negros. Tiene 48 años.

Se indicó que tenía buzo polar negro, calza negra y zapatillas azules. Se ausentó el 11 de septiembre, entre las 14:30 y las 14:40. Ante cualquier información sobre su paradero y a pedido de la fiscalía única de Cutral Co se pueden comunicar a la comisaría 15° del barrio Pampa. Al teléfono fijo 4962169 o a cualquier dependencia policial.