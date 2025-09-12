Buena iniciativa: relevan lugares históricos del desarrollo petrolero en Huincul

La construcción de un recorrido turístico que lleve a la inmersión de la historia petrolera neuquina avanza con cada recorrido.

Desde la dirección de Turismo de Plaza Huincul se realizó un relevamiento con el acompañamiento de la Agrupación de Veteranos Ypefianos.

El objetivo del recorrido es buscar y relevar indicios de la “huella petrolera”. Por ello estuvieron en el yacimiento Dadín, donde se encuentran las bases de las viviendas de lo que fue Campamento Dadín.

El recorrido se realizó en la mañana del miércoles y finalizó con muy buenos resultados.