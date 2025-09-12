Bomberos de Cutral Co extinguieron el incendio en una casa

Hoy, alrededor de las 5:05 un llamado al cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co, en el que se alertaba sobre el incendio en una casa.

Una dotación con cuatro voluntarios concurrió hasta la calle Santa Isabel, entre la avenida Carlos H. Rodríguez y San Martín en el barrio Aeroparque de Cutral Co.

Una vez que arribaron al lugar trabajaron durante media hora para sofocar completamente el incendio. El lugar no tenía moradores al momento de producirse la presencia de las llamas, tal como se informó desde el cuartel cutralquense.