Así se juega una nueva fecha del Torneo Oficial de Lifune

Casi llegando a la mitad del torneo, se juega una nueva fecha en el Torneo Oficial de Lifune para la división A y B. Alianza juega de local al igual que Rivadavia y Petrolero viaja a San Patricio.

Debido al partido de la Selección Neuquina varios partidos se adelanta. En el caso de Alianza, juega frente a Patagonia mañana desde las 21 en primera y el sábado a las 18 horas en Reserva. Rivadavia por su parte no modifica y juega el domingo a las 10 reserva y a las 12 primera. Petrolero por su parte, visita el sábado a San Patricio en El Chañar desde las 18:30 Reserva y 20:30 primer.

En el Femenino Aliaza juega como local frente a Don Bosco el sábado desde las 15:30. Petrolero tambien juega como local frente a Deportivo Rincón desde las 16:30. Rivadavia en su categoría juega frente a Sapere como visitante el sábado desde las 16:30.