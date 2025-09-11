Trabajadores de Esterilización del hospital zonal alertan sobre falta de recursos

El sector de Esterilización del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul realizó este jueves una asamblea en la que los trabajadores expusieron diversas dificultades que afectan su desempeño diario.

Entre los principales inconvenientes, los empleados señalaron la falta de personal, la ausencia de insumos necesarios, la necesidad de mobiliario adecuado en el área de preparación de materiales y la gestión pendiente para la adquisición de una lavadora automática.

A pesar de estas problemáticas, el personal continúa desempeñando sus tareas, garantizando la atención de emergencias y el funcionamiento de otros sectores del hospital.

Desde ATE Salud, gremio que representa a los trabajadores, se espera una pronta respuesta de la dirección del hospital y de las autoridades sanitarias para dar solución a estas cuestiones que impactan tanto en el equipo de trabajo como en la atención a la comunidad.