Se inauguró el nuevo edificio de la Secretaría de Obras Públicas en Cutral Co

Esta mañana se inauguró oficialmente el nuevo edificio de la secretaría de Obras Públicas de Cutral Co, ubicado en el barrio Pampa, en la intersección de las calles Santa Isabel y Sarmiento.

La construcción, de 480 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, permitirá concentrar en un mismo espacio al personal de Obras Públicas y de la Subsecretaría de Vivienda, con el objetivo de optimizar el trabajo y la atención.

Del acto participaron el intendente Ramón Rioseco, el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, concejales, integrantes del Ejecutivo Municipal y la vicepresidenta de la comisión vecinal del barrio, Patricia Hernández.

En su discurso, Rioseco subrayó la importancia de la obra pública para el desarrollo local:

“Sin obra pública no podríamos desarrollarnos como ciudad ni planificar el futuro. Todo esto es a través de la obra pública. Es una obra de altísima calidad, como se merece Cutral Co”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas valoró la nueva infraestructura:

“Es un edificio pensado para favorecer la comunicación entre las áreas de trabajo. Agradezco al intendente por impulsar esta construcción”.

Con esta inauguración, el Municipio suma un nuevo espacio institucional destinado a fortalecer la planificación urbana y habitacional de la ciudad.