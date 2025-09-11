Neuquén premiará a los mejores promedios de las escuelas secundarias

El Gobierno de la provincia del Neuquén anunció un nuevo reconocimiento dirigido a los estudiantes que egresen de los colegios secundarios públicos: las Becas Gregorio Álvarez, que se entregarán a los seis mejores promedios de cada escuela en diciembre.

El anuncio se realizó en el marco de la entrega de 500 notebooks a becarios del nivel terciario y universitario del programa provincial. Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa destacó que el programa de becas “irá evolucionando y lo vamos a ir mejorando”, y lo calificó como “el más importante del Gobierno”.

Figueroa subrayó la importancia de que las empresas que operan en Vaca Muerta inviertan en educación, asegurando que la formación de los jóvenes permitirá que ocupen los 17.000 nuevos puestos de trabajo que se generarán en la industria provincial hasta 2030.

Por su parte, la coordinadora de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación, Amalín Temi, explicó que las becas incluyen acompañamiento pedagógico y tutorías, y no se limitan únicamente al apoyo económico. Temi destacó que los beneficiarios recibirán en diciembre un pago único como estímulo para continuar sus estudios en la educación superior.

Además, se entregaron notebooks a estudiantes del nivel superior incorporados al programa, que buscan facilitar la formación y el aprendizaje de los futuros profesionales de la provincia. Se prevé completar un total de 2.200 equipos, distribuidos estratégicamente para que los estudiantes puedan recibirlos cerca de sus lugares de estudio.

En el acto participaron funcionarios provinciales y municipales, entre ellos los ministros Guillermo Koenig, Lucas Castelli y Martín Regueiro; la presidenta del CPE, Glenda Temi; el presidente del Banco Provincia del Neuquén, Gabriel Bosco; y los intendentes de Neuquén, Plottier y Centenario.