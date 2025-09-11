Invitan a taller sobre regulación emocional en escuelas diversas en el IFD N°1, de Cutral Co

El Instituto de Formación Docente N°1 (IFD N°1) invita a docentes de nivel primario a participar del taller “Regulación emocional en las escuelas diversas”, que será dictado por la profesora Carmen Franco y la licenciada en Psicología Cecilia Martin.

La propuesta se desarrollará en modalidad semipresencial, con un único encuentro presencial programado para el 26 de septiembre en las instalaciones del instituto. Las actividades se llevarán a cabo en dos turnos: de 9:30 a 12:00 y de 14:30 a 16:00.

El taller otorga 10 horas cátedra y la disposición de aval se encuentra en trámite. Esta iniciativa busca brindar herramientas prácticas para que los docentes puedan gestionar la regulación emocional en contextos escolares diversos, fomentando ambientes de aprendizaje más inclusivos y respetuosos.

Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse escaneando el código QR disponible o ingresando al siguiente enlace: https://forms.gle/iqDyAqXRhCsqDvhc6