Habrá radio abierta contra el veto del presupuesto universitario y pediátrico en Cutral Co

Este viernes 12 de septiembre, a las 18:00 horas, se realizará una radio abierta en la esquina de Carlos H. y Roca en Cutral Co, en rechazo al veto al presupuesto universitario y a la declaración de emergencia pediátrica.

La jornada, organizada por movimientos piqueteros independientes y las organizaciones de jubilados, busca visibilizar la demanda de un paro activo y un plan de lucha para enfrentar las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Milei, los gobernadores provinciales y el FMI.

Participan en la organización distintas fuerzas políticas y sociales, entre ellas el Polo Obrero, Partido Obrero, Frente de Izquierda Unidad y Tribuna Docente.

Los organizadores convocan a docentes, estudiantes, trabajadores y vecinos a sumarse a esta actividad para expresar su rechazo al recorte presupuestario en educación y salud.