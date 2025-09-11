El suicidio: Me Sumo la jornada para prevenirlo fue destacada en Cutral Co

Hoy, profesionales del sector de Salud Mental del hospital de Complejidad Media estuvieron en el Concejo Deliberante de Cutral Co y detallaron cuál es la situación en el servicio, las dificultades que afrontan y de qué manera se desarrolla la labor.

La asistencia estuvo contextualizada en la jornada de prevención del suicidio que se conmemora cada 10 de septiembre, a nivel mundial. Las y los ediles aprobaron por unanimidad declarar de interés esta actividad.

En la declaración se recordó la vigencia de las leyes nacionales y provincial -26.657, 27130, 3089- donde señaló que el “suicidio es un problema de salud pública de gran magnitud, pero prevenible con políticas públicas sostenidas y articuladas”.

Se indicó que “las personas en situación de vulnerabilidad tienen derecho a acceder a información clara y segura” para que deje de ser un tema estigmatizante. Este año, el lema es Me sumo y se propone trabajar para derribar barreras contra el estigma y crear una cultura y conciencia, contención y apoyo para prevenirlo.

La jefa del servicio de Salud Mental, Aldana Galdón, (que estuvo junto a la acompalante terapéutica, Yoana Cabrera) explicó ante los legisladores que ahora cuentan con un espacio mejorado y más amplio con tres consultorios y otro espacio más para la atención. “La mayoría de la gente se atiende en salud pública y contamos con 10 profesionales y los de Servicio Social son 10 más para las dos localidades”, dijo Galdón.

Agregó que la intención es descentralizar la atención y hay dos cargos que se espera cubrir en alguno de los 17 centros de salud que funcionan en las dos ciudades.

“Tenemos una demanda muy alta y la complejidad de los casos es cada vez es mayor. Son problemáticas multifactoriales. Los abordajes no son tan simples”, explicó. Relató que cuanto hay una intervención se debe generar comunicación en conjunto con los municipios, con la justicia.

“Estamos con mucha falta de recursos en cuanto a profesionales y el espacio del hospital, en general es chico. La población no es la misma que hace unos años atrás. La severidad de los casos tampoco. Nos cuesta hacer promoción y prevención porque se necesitan desde elementos básicos hasta complejos”.”, describió.

Dijo que se deben abordar casos de internación -hoy son 15 los pacientes internados- y el mismo personal es el que cubre tanto las guardias como la internación.