El hospital zonal realizó una jornada de capacitación en el jardín 93, de Huincul

El personal del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul llevó adelante una jornada de capacitación en RCP y Primeros Auxilios destinada a docentes y trabajadores del Jardín Nº 93 de Plaza Huincul. La actividad, que se desarrolló ayer en las instalaciones del establecimiento educativo, estuvo a cargo de los enfermeros Pedro Rivera y Florencia Negro.

Durante la jornada, los profesionales brindaron herramientas prácticas y sencillas para actuar de manera inmediata y correcta ante situaciones de emergencia, reforzando así la seguridad y el cuidado de los niños en el ámbito escolar.