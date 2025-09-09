Una camioneta que llevaba una lancha sufrió en accidente en ruta 17, camino a Añelo

Cerca del ingreso al área Barrosa, se registró un incidente vial que en principio involucró a una camioneta que llevaba de remolque una lancha.

En un video al que tuvo acceso este medio, se puede observar que una camioneta utilitaria de color blanco quedó debajo de la banquina sobre sus cuatro ruedas mientras que el enganche y la lancha a motor estaban volcadas.

Desde bomberos voluntarios de Plaza Huincul salió una dotación para auxiliar a los protagonistas al igual que personal de la División Tránsito de la localidad.

No se había cortado el tránsito por la ruta ya que los vehículos involucrados estaban sobre la banquina.