Tu Voz tus Derechos tuvo su 5to encuentro en Cutral Co

Con mas de 80 alumnos

El encuentro se realizó en la jornada de ayer con la participación de más de 80 estudiantes de nivel medio de Cutral Co y Plaza Huincul.

La dinámica con la que se trabajó fue armar distintos tipos de expresiones, donde los alumnos fueron acompañados por algún Profesor o referente para trabajar en las mismas dinámicas que se trabajaron en los encuentros anteriores.

Cada grupo de alumnos debía expresar algunas de las siguientes temáticas: Bullying, Ciber Bullying, Grooming, Salud Mental y Prevención del suicidio.

También, del encuentro participó Nora Oses, la primera defensora de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Neuquén. Por parte del presidente del concejo, expresó lo siguiente “𝐌𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨 𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐧𝐝𝐨 en esta iniciativa que promueve el derecho de las y los adolescentes.”