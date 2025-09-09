“Todos por Luana”: Éxito en el 3° Encuentro Solidario de la Agrupación F-100, en Huincul

El pasado fin de semana, la Agrupación F-100 Ruteras del Sur concretó con éxito su 3° Encuentro Solidario “Todos por Luana”, desarrollado en el autódromo de Plaza Huincul.

La actividad reunió a numerosos vecinos y amantes de los vehículos clásicos, en un marco de solidaridad. Durante el encuentro se realizaron diversas actividades, con el objetivo de recaudar fondos y generar conciencia en apoyo a Luana, beneficiaria de la acción solidaria. La Municipalidad de Plaza Huincul acompañó la iniciativa