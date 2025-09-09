¿Te robaron la bici? Fijate si es alguna de éstas para recuperarla

Está en marcha el programa Recupero de Bicicletas. En este contexto, es que se indicó que la comunidad puede observar el listado para reconocer las bibicletas.

Se informó que está en vigencia de la Ley Provincial N°3260, que regula la restitución y el destino final de bicicletas recuperadas, el ministerio de Seguridad informó el listado actualizado de rodados secuestrados y puestos a disposición de la ciudadanía para su reconocimiento.

Se trata de las siguientes bicicletas:

– Playera, sin marca visible, cuadro negro, rodado 26, sin número de cuadro. Cadena de Custodia N° 1300000068708 (Preventivo 3078/24 “C-1”, 05/06/2024).

– Diamondback, negra con detalles amarillos y letras blancas, rodado 26, cuadro N° CK13300490. Cadena de Custodia N° 1300000074618 (Reporte N° 4164/24 “C-1”, 05/08/2024).

– JM Bikes, negra con vivos naranja y azul, rodado 29, cuadro N° D16121944. Cadena de Custodia N° 1300000061305 (Preventivo 551/24 “CC/J”, 11/05/2024).

– Motomel, blanca, rodado 27,5, con una sola rueda, cuadro N° ML20170808884. Cadena de Custodia N° 1300000065104 (Expediente N° 379/24 “C-1”, 27/02/2024).

– Olmo playera, roja con blanco, rodado 26, cuadro N° 9513. Cadena de Custodia N° 1300000065051 (Preventivo N° 8126/23, 21/12/2023).

– Skinred, roja, rodado 26, cuadro N° BE15312105L. Cadena de Custodia N° 1300000065043 (Reporte N° 7854/23 “C-1”, 04/12/2023).

– Diamondback Overdrive, negra con vivos amarillos y letras blancas, rodado 29, cuadro N° CKYI13050172. Cadena de Custodia N° 1300000046040 (Caso N° 253270, 23/02/2023).

– Venzo, pintada de negro, rodado 29, cuadro N° ZU170728888. Cadena de Custodia N° 1300000046040 (Caso N° 253270, 23/02/2023).

– Oxea, negra, rodado 29, cuadro N° JK19604780842. Cadena de Custodia N° 1300000047798 (Reporte 235/23 “C-1”, 13/01/2023).

– Sin marca visible, negra con manoplas celestes, rodado 29, cuadro N° AV05A13365. Cadena de Custodia N° 130000003500/22 (Preventivo N° 3500/22 “C-1”, 03/05/2022).

Las personas interesadas en reclamar la propiedad de alguno de estos rodados deberán presentarse con la documentación que acredite titularidad o tenencia legítima en la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, en Carlos H. Rodríguez y Jujuy de Neuquén capital.

Destino social de las bicicletas no reclamadas

La Ley N° 3260 establece que, transcurridos 12 meses sin que las bicicletas secuestradas hayan sido reclamadas, y cumplidas las formalidades de publicidad correspondientes, podrán ser entregadas en comodato a organizaciones de la sociedad civil con fines de bien público o deportivo, así como a organismos estatales con el mismo objetivo.

Para ello se creó el Registro de Organizaciones de la Provincia del Neuquén, donde actualmente se encuentran inscriptas 31 entidades. De ellas, 30 ya recibieron bicicletas con sus obleas correspondientes, consolidando la entrega de un total de 110 rodados en comodato desde la operatividad de la ley.

Asimismo, se implementó una base de datos digital que permite individualizar y contabilizar cada bicicleta recuperada, garantizando un proceso transparente y accesible para la ciudadanía.