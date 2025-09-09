Te dejamos los resultados del Torneo Juvenil de Plaza Huincul

Se jugaron varios partidos en las instalaciones del Club Silam. Las categorías que participaron fueron 2009/10, 2011/12, y 2013/14.
A continuación te dejamos los resultados en cada categoría:
Categoría 2013/2014
– Argentinos Jrs. 7 – Club Plaza Azul 2
– La Meseta 3 – Club Plaza Blanco 0
– Gladiadores 7 – Komark Jrs. 1
– La Meseta 3 – Escuela Municipal Verde 3
– Deportivo Fénix 0 – Milrayitas 5
– Extremo Jrs. 12 – Esc. Municipal Negro 0
– Deportivo Fénix 1 – Esc Municipal Verde 5
– Club Plaza Blanco 0 – Argentinos Jrs. 13
– Esc. Municipal Negro 0 – Club Plaza Azul 2
Categoría 2011/2012
– Club Plaza Azul 2 – Komark Jrs. 2
– Deportivo Saez B 4 – Escuela Municipal 2
– Club Plaza Blanco 0 – Deportivo Saez A 2
– Club Plaza Blanco 2 – Escuela Municipal 1
– Extremo Jrs. 3 – Komark Jrs. 0
– Club Plaza Azul 4 – Gladiadores 0
Categoría 2009/2010
– Deportivo Fénix 3 – Club Plaza Blanco 2
– Club Plaza Azul 5 – Extremo Jrs. 1
– Komark Jrs. 1 – Petro A 0
– Deportivo Fénix 2 – Club Plaza Azul 1