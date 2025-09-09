Realizarán el examen de admisión para prestadores de pesca deportiva 2025 en Junín de los Andes

El próximo viernes y sábado se llevará a cabo en la ciudad de Junín de los Andes el examen teórico y práctico para prestadores de pesca deportiva en Neuquén.

El Ministerio de Turismo de la Provincia informa que ya se encuentran definidas las fechas y requisitos para participar del examen de admisión al Curso de Formación para Prestadores de la Actividad Pesca Deportiva 2025. La instancia evaluatoria se desarrollará en Junín de los Andes, con dos jornadas de examen teórico y práctico.

El viernes 12 de septiembre, a las 9, se realizará el examen teórico en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (hospital viejo), ubicada en Ginés Ponte y Padre Milanesio. Una vez aprobada esta instancia, los postulantes podrán acceder a la evaluación práctica, que tendrá lugar el sábado 13, a las 10, en el Puente Banana sobre el río Chimehuín.