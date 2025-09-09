¿Cómo solicitar turnos en el centro de salud del barrio Otaño?

La institución recordó que la atención se realiza todos los días con turno previo

El Centro de Atención Primaria de Salud del barrio Otaño, en Plaza Huincul, informó a la comunidad los canales disponibles para solicitar turnos y consultas. La institución recordó que la atención se realiza todos los días con turno previo, garantizando así un servicio más organizado y ágil.

Los turnos se pueden solicitar únicamente por mensaje de texto al WhatsApp 2996731898. Además, los vecinos pueden comunicarse a través de las redes sociales y correo electrónico:

Desde el centro de salud se solicita a los vecinos utilizar estos canales para mantener un correcto flujo de atención y minimizar los tiempos de espera.