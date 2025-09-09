¿Cómo solicitar turnos en el centro de salud del barrio Otaño?

El Centro de Atención Primaria de Salud del barrio Otaño, en Plaza Huincul, informó a la comunidad los canales disponibles para solicitar turnos y consultas. La institución recordó que la atención se realiza todos los días con turno previo, garantizando así un servicio más organizado y ágil.

Los turnos se pueden solicitar únicamente por mensaje de texto al WhatsApp 2996731898. Además, los vecinos pueden comunicarse a través de las redes sociales y correo electrónico:

Facebook: Nutrisymas – Hospitalccoph

Nutrisymas – Hospitalccoph Instagram: @Nutrisymas1

@Nutrisymas1 Correo electrónico: nutricioncco@yahoo.com.ar

Desde el centro de salud se solicita a los vecinos utilizar estos canales para mantener un correcto flujo de atención y minimizar los tiempos de espera.