Habrá una nueva charla de prevención del suicidio en Plaza Huincul

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la comunidad de Plaza Huincul está invitada a participar de una charla abierta destinada a generar conciencia, acompañamiento y espacios de escucha. Bajo el lema “Hablar a tiempo salva vidas”, el encuentro busca promover la reflexión sobre la importancia de la prevención y el acompañamiento en situaciones de riesgo.

La actividad se realizará el miércoles 10 de septiembre a las 09:30 horas en el Auditorio del museo Carmen Funes, ubicado en Av. Córdoba N°55 y RN 17.

Se trata de una jornada abierta a toda la comunidad, en la que se abordarán herramientas para la prevención del suicidio y se fomentará el diálogo sobre un tema de vital importancia para la salud mental.

Desde la organización destacaron: “No estás solo. Hablar a tiempo puede salvar vidas”, invitando a vecinos y vecinas a sumarse y ser parte de este espacio de escucha y acompañamiento.