Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca s-AIC- se anunció para hoy una jornada ventosa.

La temperatura mínima indicada rondará los 9° hacia la noche y la máxima de 18° Centígrados.

El cielo estará cubierto durante el día y para la noche estará mayormente cubierto.

El viento se presentará del sector noroeste a 36 kilómetros con ráfagas de 58. Hacia la noche, rotará al oeste a 40 kilómetros con ráfagas de 63 kilómetros en la hora.

La temperatura para el miércoles se pronostica una temperatura de – 1° Centígrados y la máxima de 15° Centígrados.