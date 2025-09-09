En Plaza Huincul controlarán los créditos del Enim desde los $5 millones en adelante

El Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó hoy en sesión la ordenanza que impide al ente autárquico intermunicipal El Mangrullo, ENIM que otorgue créditos cuando sean superiores a los cinco millones de pesos, sin pasar por el legislativo.

“Se prohíbe otorgar nuevos créditos a quienes posean deudas con el Ente Autárquico intermunicipal Plaza Huincul Cutral Co, ENIM”, sostiene el artículo 1° de la norma.

Además, se indica que el ente Enim deberá remitir en tiempo y forma para su autorización, copia de la solicitud de asistencia conjuntamente con todos los antecedentes y documental respaldatoria que justifique el otorgamiento del eventual crédito.

A la vez, se indica que el organismo intermunicipal deberá utilizar con “criterio y eficacia todas las herramientas a su alcance para el recupero de los fondos públicos otorgados en cada préstamo”.

Finalmente se derogó la ordenanza anterior Nº 1961 del 2023. El proyecto fue promovido por la concejala Marga Yunes del Movimiento Popular Neuquino.

La norma fue aprobada por unanimidad de los ediles presentes: Daniel Vidondo, Liliana Gords, Viviana Casado, Marga Yunes, Gustavo Suárez, Sebastián Ávila. Estuvo ausente Fernando Doroschenco.

En los considerandos, se recordó que en 2018 se aprobó una norma que determinaba los montos máximos autorizados a financiar por el ente Enim. Se sostiene que fue sancionada el 6 de septiembre de 2915 por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cutral Co continúa vigente a la fecha, y

ue esta situación modifica la “igualdad de condiciones e intereses” de ambos municipios y deja en poder del Concejo Deliberante de Cutral Co, la aprobación o no de un crédito.



