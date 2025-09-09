Dos roturas en cañerías dejan sin agua al barrio Central

No se trata de la cañería que abastece a la obra del supermercado sino a cañerías de abesto cemento que se instalaron en la época de YPF y que ahora están llegando al final de su vida útil.

Según pudo saber este medio, en la madrugada del martes se produjo una rotura en la zona de Maizani y Piazzola, en la vieja red de agua.

Durante la jornada se hizo la reparación y alrededor de las 15 se restableció el servicio pero volvió a romperse en otro sector y por ello nuevamente se produjo la falta de agua.

La reparación de la red vieja se hace complicada porque el material ya no se utiliza y las medidas de las cañerías también cambiaron por lo que las reparaciones son complejas.