Comenzó la exposición de petróleo y gas de Argentina, esta vez en Buenos Aires

Con más de 540 expositores en una superficie de más de 35.000 m², y todos los referentes de la industria de los hidrocarburos presentes, la Argentina Oil & Gas Expo 2025 abrió sus puertas en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires. Hasta el jueves, será la mayor vidriera de un sector que está en pleno desarrollo y expansión.

En el acto de apertura, el Presidente del IAPG, Ernesto A. López Anadón expresó “AOG 2025 es una de las exposiciones industriales más importantes de Argentina. Sin embargo, representa sólo una pequeña porción de la enorme cadena de valor del petróleo y el gas”.

Y agregó “se trata de una actividad que genera una enorme cantidad de trabajo, y estoy convencido de que será capaz de dar respuesta a los objetivos planteados a futuro”.

El contexto global es adverso y el local va en detrimento del desarrollo de la industria por el atraso cambiario y la falta de infraestructura. Igualmente el Oil & Gas es la industria que más crece en el país.

Como representante del gobierno nacional, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó “el consumo de gas y petróleo sigue creciendo a nivel mundial, aún con tasas menores. Hoy, la industria de los hidrocarburos es una de las más pujantes en el país”.

Siguiendo esta línea, aseguró que el sector debe generar condiciones para mejorar la competitividad, uno de los temas de mayor debate ya que el dolar alto genera mayores costos en esa moneda. “El obstáculo más grande es el acceso al capital, debemos reducir costos respecto a otros países. Todos estamos en el mismo barco, discutiendo acciones para atender a esta situación. La industria argentina ha dado sobradas muestras de su capacidad”, dijo González.

Luego de la apertura, comenzó el Encuentro con los CEOs, el cual se desarrollará a lo largo de cada jornada del evento.

En su primer bloque, moderado por el presidente del IAPG, el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, resaltó: “Gracias al esfuerzo de todos los productores, pasamos de importar 80 barcos de GNL a un aproximado de 25”. También resaltó la productividad del yacimiento Fortín de Piedra y sostuvo “nuestro próximo Fortín de Piedra es Los Toldos II Este, proyecto para el cual vamos a destinar más de USD 2.500 millones”.

En su turno, el Director General de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, Sergio Mengoni, señaló que la principal estrategia de la empresa es incrementar la producción de energía y reducir las emisiones. En este sentido, señaló que la empresa lleva USD 2.500 millones invertidos en Argentina y anunció: “A fin de año vamos a inaugurar el parque de energía solar más austral del mundo, en Tierra del Fuego. Esto permitirá reducir las emisiones a la mitad”.

En el último panel, el Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, retomó los dichos de González sobre la importancia del trabajo en equipo al interior de la industria y dijo “hoy no tiene sentido la competencia, debemos colaborar entre todos. Ese es el gran cambio que se está dando en la industria”.

Marín afirmó que evalúa un proyecto para construir un tren de pasajeros que traslade a los trabajadores, mejorando así su calidad de vida. Con respecto a la capacitación del sector, habló del desarrollo de un proyecto in-house, y del “Instituto Vaca Muerta”, una iniciativa de formación que sería impulsada por distintas compañías de la industria. También mencionó que la provisión de arena para la fractura es uno de los cuellos de botella más importante para el desarrollo de la cuenca neuquina.

Por la mañana del lunes, tuvo lugar la 9° edición de Jóvenes Oil & Gas (JOG), donde participaron más de 600 jóvenes profesionales, estudiantes avanzados y recién graduados que buscan ser parte del presente y futuro de la industria. Allí se trataron diferentes paneles temáticos sobre proyectos estratégicos de petróleo y gas, eficiencia y competitividad, ingreso y desarrollo de carrera, transición energética y sustentabilidad.

Otra de las actividades que se desarrolló en paralelo a la exposición fue el Innovation Day, donde se dieron charlas inspiradoras, casos reales de implementación de planes de innovación en compañías de la industria, y mesas redondas con referentes del sector. Además, comenzó el ciclo de las Conferencias en la AOG, donde se recorrieron los temas más destacados de la industria del Oil & Gas.