Comenzó el juicio por abuso sexual de una adolescente

Este martes inició en Cutral Co el juicio contra J.M.C., acusado de abusar sexualmente de una adolescente en la ciudad cordillerana de San Martín de los Andes. La fiscalía, a cargo de Gastón Liotard, expuso el alegato de apertura.

Según la acusación, los hechos ocurrieron entre el 8 y el 12 de febrero de 2021, durante un periodo de vacaciones, mientras ambos se encontraban en un complejo de departamentos. La fiscalía imputó al acusado dos hechos de abuso sexual con acceso carnal y un intento de abuso, todos en concurso real y en carácter de autor, según los artículos 119 tercer párrafo, 45 y 55 del Código Penal.

El juicio se desarrollará durante tres jornadas en Cutral Co, dado que la mayoría de los testigos residen en esta ciudad. Interviene un tribunal colegiado integrado por la jueza Vanessa Macedo Font y los jueces Juan Balderrama e Ignacio Pombo, ya que la pena prevista para los delitos imputados supera los tres años y es inferior a 15.

Entre la prueba que se presentará se encuentran declaraciones de la víctima, familiares, testigos, peritos, médicos y efectivos policiales, además de documentación y convenciones probatorias.

Participan además del Ministerio Público Fiscal, Lucas González, defensor de los derechos de Niñez y Adolescencia, y la abogada querellante que representa a la familia de la víctima.